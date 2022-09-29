القوات المسلّحة السودانية تحتفي بتفوّق أحد جنودها





وضعتها على الصفحة الرسمية.

احتفت القوات المسلّحة بتفوّق الجندي محمد إبراهيم أحمد تجاني، وإحرازه نسبة 91.4، في امتحانات الشهادة السودانية.

وقالت الصفحة الرسمية للقوات المسلّحة” تهنئة للجندي محمد إبراهيم أحمد تجاني صاحب رقم الجلوس ٤٨٤٣٤٢ لتفوقه في إمتحانات الشهادة السودانية وإحرازه نسبة ٩١.٤”.

والخميس، أعلنت وزارة التربية والتعليم محمود سرّ الختم الحوري، نتيجة امتحانات الشهادة السودانية، بإحراز الطالبة أمنية محمد موسى إبراهيم المرتبة الأولى بنسبة 98%.

باج نيوز