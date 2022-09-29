الأمة القومي: تأجيل اجتماع رؤساء أحزاب الحرية والتغيير





كشف حزب الأمة القومي، مُلابسات تأجيل دعوة دفع بها إلى رؤساء أحزاب الحرية والتغيير لعقد اجتماع لمناقشة الأوضاع الراهنة، وقال إن ارتباط رؤساء أحزاب الحرية والتغيير بمواعيد مسبقة، أدّى إلى تأجيل الاجتماع إلى وقتٍ لاحقٍ.

وشدّد الحزب بأنّه حريص على أنّ تمضي المسيرة الوطنية بكل أطرافها بصورة موحدّة.

وأضاف “حزب الأمة القومي ولحرصه على أن تمضي المسيرة الوطنية بكل أطرافها بصورة موحدة فإنه يعلن تأجيل اللقاء لوقت لاحق”.

وقال الحزب إنّ رئيس الحزب المكلّف فضل الله برمة ناصر، قدّم الدعوة إلى رؤساء أحزاب الحرية والتغيير للاجتماع بمنزل الراحل الصادق المهدي.

وأشار إلى أنّ الدعوة وجدت قبولاً من كلّ القوى السياسية بالمجلس المركزيّ.

وأضاف “لكن نسبة لارتباط عددٍ من رؤساء أحزاب الحرية والتغيير بدعوة مسبقة في إطار توحيد القوى المدنية من الشيخ الجعلي بكدباس والذي نقدّر جهوده الوطنية المخلصة فقد طلبت بعض قيادات الحرية والتغيير تأجيل اللقاء”.

صحيفة الصيحة