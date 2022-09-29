معلمو كنترول الشهادة السودانية يُكرِّمون





كرّم معلمو كنترول الشهادة السودانية أمس، نائب رئيس مجلس السيادة، قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي” عرفاناً لجهوده المتعاظمة ولدعمه المتواصل لإنجاز مهام فِرق وأتيام كنترول الشهادة السودانية خلال العام الحالي والأعوام السابقة.

وأعرب نائب رئيس مجلس السيادة، عن تقديره للجُهُود الكبيرة التي يضطلع بها المعلمون، مؤكداً أن المعلم السوداني ظلّ مكان احترام وتقدير ليس على مستوى السودان فحسب، بل على مستوى محيطيه العربي والأفريقي.

إلى ذلك، عبّر ممثل مُعلِّمو كنترول الشهادة السودانية، عبد الرحمن أحمد الأمين المنسي، عن شكره وتقديره للفريق أول دقلو، على دعمه الكبير لأعمال الكنترول، مما أسهم في إنجاز أعمال تصحيح الشهادة السودانية، مشيراً إلى أن الفريق أول دقلو ظل داعماً رئيسياً للمعلمين خلال السنوات الماضية، وسجل زيارة خاصة لهم في مواقع سكنهم خلال العام الماضي للاطمئنان على أحوالهم وتذليل المصاعب التي تُواجههم، ونوّه إلى أنّهم تلقوا دعماً كبيراً خلال العام الحالي في جميع المراكز والداخليات التي يقيم فيها المُعلِّمون.

من جانبه، أثنى حسن رحمة، على اهتمام الفريق أول دقلو بالمُعلِّمين، مُشيراً لمُعالجته لكل المشاكل التي واجهتهم خلال تصحيح الشهادة السودانية.

صحيفة الصيحة