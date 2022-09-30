الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة وتوقعات بهطول أمطار





توقعت وحدة الإنذار المبكر بالهيئة العامة للارصاد الجوية أن تنخفض درجات الحرارة بشقيها العظمى والصغرى انخفاضا طفيفا في معظم أنحاء البلاد خلال ال24ساعة المقبلة.

وتنبأت في نشرتها اليومية الجمعة بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة في أجزاء متفرقة من ولايات : الجزيرة، القضارف، سنار، النيل الأزرق، النيل الأبيض وشمال دارفور.

كما توقعت وحدة الإنذار هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة في أجزاء متفرقة من ولايات: كسلا، الخرطوم، جنوب كردفان، شرق، جنوب، ووسط دارفور مصحوبة بنشاط الرياح المسيرة للغبار والأتربة في أواسط البلاد.

وكانت أعلى درجة حرارة بالبلاد سجلت ليوم أمس 43.8 درجة في مدينة دنقلا وأدناها 19.0 درجة في مدينة نيالا ،ويتوقع أن تسجل أعلى درجة حرارة خلال اليوم 42 في كل من وادي حلفا، دنقلا، كريمة وشندي وأدناها 18.0 درجة في مدينة زالنجي .

ومن أهم معالم الطقس اليوم منخفض الهند الموسمي، حيث يمر الفاصل المداري شمال كسلا، عطبرة، جنوب أبو حمد، شمال الأبيض، الفاشر والجنينة.

وكان موقف الأمطار منذ الأمس حتى صباح اليوم كالأتي: أبونعامة 2.8

وهناك هطول المطار بكميات متفاوتة خارج نطاق محطات الرصد.

سونا