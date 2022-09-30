البرهان يهنئ رئيس نيجيريا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده





بعث رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان اليوم ، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس محمد بخاري، رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، وذلك بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وقال رئيس المجلس في برقيتة ” يطيب لي وبلادكم تحتفل بذكرى استقلالها الوطني أن أتقدم لكم أصالة عن نفسي ونيابة عن الشعب السوداني بأصدق التهاني وأطيب التمنيات بإطراد التقدم والنماء للشعب النيجيري الشقيق بموفور الصحة والهناء”.

وجدد رئيس مجلس السيادة حرص السودان الثابت على توطيد روابط الإخوة وتعزيز علاقات التعاون المتميزة بين البلدين ، والدفع بها إلى آفاق أرحب بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين.

سونا