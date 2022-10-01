جهاز المخابرات يحبط تهريب سبائك ذهب ببورتسودان





كشف جهاز المخابرات العامة عن إحباط عملية تهريب سبائك عن طريق مدينة بورتسودان.

وأفاد المكتب الصحفي لجهاز المخابرات العامة عن ضبط مجموعة من المتهمين كانوا يريدون تهريب الذهب عبر إدارتها المتخصصة بالأمن الاقتصادي، وأوضح جهاز المخابرات أنه تم رصد تحركات المجموعة ما بين الخرطوم إلى سوق “قبايديب” قبل مدخل بورتسودان.

وأكد المكتب اعتراف المجموعة المكونة من ثلاثة أشخاص بملكية الذهب.

وأوضح الجهاز أن هذه الإجراءات جاءت في إطار الرقابة والسيطرة على المنتج من الذهب.

صحيفة اليوم التالي