الغرفة القومية: تم تقسيم البصات السفرية إلى درجة أولى وثانية





أكد رئيس الغرفة القومية للبصات السفرية أحمد الطريفي أن تطبيق نظام التذاكر الموحد “المنفيستو” من شأنه حسم مشاكل التهرب الضريبي.

وكشف الطريفي تصريح لـ(اليوم التالي) عن ارتفاع عدد الشركات التي خرجت عن الخدمة وقالت إنها بلغت “150” شركة عاملة في قطاع المواصلات.

وأوضح الطريفي أن نظام المداورة من شأنه توفير الوقود والإسبيرات وضمان السلامة المرورية مشيراً إلى أن نظام المداورة قسم البصات لدرجة أولى ودرجة تانية ولكل درجة تعرفتها.

وأوضح الطريفي أنه خلال الفترة الماضية كانت البصات تغادر الميناء البري منقوصة الركاب، وأكد أنه حال تطبيق المداورة ستكون مكتملة وستوفر الوقود والدولار للدولة.

الخرطوم: أبوبكر محمود

صحيفة اليوم التالي