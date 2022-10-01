ترك: اكتملت ترتيبات استقبال أيلا بمطار بورتسودان





أصدر ناظر عموم الجميلاب محمد طاهر أحمد حسين قراراً بتكوين لجنة عليا لاستقبال د. محمد طاهر أيلا، المقرر أن يصل عصر اليوم مطار بورتسودان.

وصل بورتسودان صباح أمس ناظر عموم الهدندوة محمد أحمد الأمين ترك وزار منزل أيلا، وكان في استقباله اللجنة العليا للاستقبال وأبناء أيلا.

وقال ترك إنهم مستعدين لاستقبال أيلا باعتباره رمزاً قومياً أحدث ثورة تنمية في البحر الأحمر والجزيرة، وأضاف: “أيلا رمز قومي لأهل الشرق ونرحب بكل القادمين من الولايات لاستقباله في بورتسودان”.

صحيفة اليوم التالي