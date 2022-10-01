سلفاكير: وضع أبيي مرهون بتحسن العلاقات مع السودان





شدد رئيس دولة جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، على أن الوضع النهائى لمنطقة “أبيى” مرتبط بتحسن العلاقات مع السودان، وأكد أن السياسة الخارجية بجنوب السودان تقوم على علاقة التعاون بين الدولتين المستقلتين والالتزام بدعم السودان من أجل الاستقرار الإقليمي والدولي.

وقال سلفاكير بحسب الكينية: إننا لا نستخدم نهجاً معادىاً كوسيلة أحسن لمصير المنطقة حفاظاً على الأمن الإقليمي، وأضاف: “أنا والشعب الجنوبي نقدر قلق أهلنا في أبيي وتظلمهم”.

وأوضح أن موقف دولة الجنوب يراعي التحديات الماثلة اليوم وقال: “نحن نعلم أننا عندما رفعنا أسلحتنا وأقلامنا لتقرير مصير جنوب السودان حارب أهل أبيي إلى جانبنا لأنهم يرون أنفسهم مواطنىن جنوبيين” وأضاف: “أريد أن أؤكد أن الوضع النهائي لأبيي يعتبر من أهم أولويات سياستنا الخارجية ولكن لن نقوم خطوة أحادية، بل سنعمل مع السودان والاتحاد الأفريقى لتنفيذ بروتكول 2005 بشأن وضع أبيي للوصول إلى حل نهائي لوضع المنطقة”.

ترجمة: إنصاف العوض

صحيفة اليوم التالي