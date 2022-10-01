مسؤول سوداني يتوعد المتفلتين





أكد نائب والي غرب دارفور تجاني الطاهر كرشوم حرص حكومته في حسم المتفلتين وحماية الموسم الزراعي ، والعمل على رعاية المصالحات بإعتبارها من إحدى أولويات حكومة الولاية للمرحلة المقبلة .

وتفقد كرشوم مناطق “كندبي” و”بئر دقيق” و”أورتيك” التابعة لمحلية سربا وذلك برفقة لجنة أمن الولاية ومفوض العون الإنساني ومنسق شؤون السلام وأطراف العملية السلمية وعدد من التنفيذيين بالولاية والإدارات الأهلية ولجنة السلم والمصالحات بقوات الدعم السريع.

واستمع كرشوم خلال الزيارة الى أراء المواطنين بتلك المناطق حول سير الموسم الزراعي والمصالحات التي تمت مؤخرا بالمنطفة، والتي تشير إلى هدوء الأوضاع الأمنية من خلال الترابط الإجتماعي والتعايش السلمي الذي يسود بين كافة المكونات في الأسواق والبرامج الأجتماعية، قيما طالب المواطنين بضرورة توفير الخدمات الضرورية للإنسان والمتمثلة في (التعليم، الصحة، المياه) وتقوية شبكة الإتصالات فضلاً عن توفير سيارة اسعاف وتدريب القابلات والتدريب المهني للشباب بالإضافة لدعم الخلاوي والمساجد. وثمن نائب الوالي جهود لجنة أمن المحلية والمواطنين في المحافظة على الأمن والاستقرار وتعزيز المصالحات التي وقعت في الفترة الماضية الأمر الذي انعكس إيجاباً على الحياة العامة وزيادة المساحات المزورعة هذا العام.

صحيفة الصيحة