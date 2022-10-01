مدير دائرة مرور الخرطوم يشيد بعمل الأقسام في العمل الميداني





عقد اللواء شرطة (حقوقى) علاء الدين محمد الحسن مدير دائرة مرور شرطة ولاية الخرطوم بمكتبه اليوم الإجتماع الدوري مع مدراء الادارات ورؤساء الأقسام.

واشاد مدير دائرة مرور شرطة ولاية الخرطوم خلال الاجتماع بالدور الكبير والمتعاظم الذي ظلت تقوم بها أقسام شرطة المرور في العمل الميداني وضبط الشارع العام ، مطالبا بمزيد من الانتشار في اوقات الذروة لفك الاختناقات المرورية بإشراف الضباط وتواجدهم المستمر.

كما وقف على مراجعة الإشارات الضوئية والتنسيق مع الجهات ذات الصلة لتكملة أعمال الصيانة.

وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) أن الاجتماع وقف على كل التحديات والحلول الجذرية لها وتهيئة البيئة المناسبة في أقسام شرطة المرور.

وكالة سونا