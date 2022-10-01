برئاسة مناوي:الفاشر تستضيف غدا الاجتماع الدوري الثامن لولاة دارفور





ينعقد بالفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور غدا الأحد الاجتماع الدوري الثامن لحكومة إقليم دارفور وولاة الولايات الخمس برئاسة حاكم الاقليم القائد مني اركو مناوي وحضور نائب حاكم الإقليم محمد عيسى عليو وعددا من الوزراء والمستشارين.

وقال والي الولاية نمر محمد عبد الرحمن في تصريح صحفي إن الاجتماع الدوري الثامن لحكومة الإقليم والولاية و الذي سيستمر لمدة يوم واحد سيناقش الموضوعات المدرجة في جدول اعماله وعلى رأسها الوضع الأمني في دارفور والمصالحات والسلم الاجتماعي والموسم الزراعي إضافة مناقشة القضايا المتصلة بالمحور الإنساني والخدمي .

من جهته قال وزير إعلام حكومة الإقليم المتحدث الرسمي مصطفى الجميل أن الاجتماع سيبحث الأوضاع الأمنية بدارفور وملفات الطرق والجسور والإدارة الأهلية والموسم الزراعي والمنح المخصصة لطلاب دارفور في الجامعات.

يذكر ان الاجتماع الدوري السابع لحاكم إقليم دارفور مع ولاة الولايات الخمس انعقد الشهر الماضي بمدينة الضعين حاضرة ولاية شرق دارفور.

وكالة سونا