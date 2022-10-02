توجيهات باتخاذ إجراءات قانونية ضد المطاعم والكفتيريات بوسط الخرطوم





أجرى والي الخرطوم المُكلف أحمد عثمان حمزة جولة واسعة لمنطقة وسط الخرطوم بغرض الوقوف ميدانياً على المشكلات التي تواجه الخدمات بالمنطقة لاتخاذ المعالجات اللازمة.

ووجه الوالي أمس”السبت”،بالشروع فوراً في سحب المياه الراكدة من الطرق الفرعية ومعالجة كسورات المياه وتسرب الصرف الصحي وتغطية المصارف وفتح المسارات أمام حركة المرور.

ووجه الإدارات المتخصصة بالوحدة الإدارية بالقيام بواجباتها تجاه الخدمات وتفعيل الشراكة مع التجار للمحافظة على الخدمات ومنع المخالفات باعتبار أن منطقة وسط الخرطوم تعد من أكبر المناطق التجارية وبها مؤسسات الدولة الخدمية والفنادق السياحية مما يتطلب أن تعمل الوحدة الإدارية في تحسين بيئة المنطقة واستدامة عمليات النظافة.

وشدد الوالي على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المطاعم والكفتيريات التي تغلق شبكة الصرف الصحي برمي المواد الصلبة داخل الشبكة مما يؤدي إلى الطفوحات

ووجه بإزالة العشوائيات بمنطقة المقرن فوراً ونظافة الطرق من الحشائش والأنقاض ومنع مزاولة الأنشطة التجارية العشوائية بالمنطقة.

ويشار إلى أن المدير التنفيذي لمحلية الخرطوم، أحمد السماني عبدالرازق، ومدير جهاز حماية الأراضي وإزالة المخالفات، العميد معاش الوليد محي الدين، ومدير هيئة الصرف الصحي ومسئولي وحدة الخرطوم شمال رافقا الوالي في الجولة.

صحيفة اليوم التالي