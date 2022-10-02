إبراهيم محمود: سقطنا بخيانة داخلية من منسوبينا بالأجهزة وخارجها





قال القيادي بحزب المؤتمر الوطني المحلول، إبراهيم محمود إن الإنقاذ تم إسقاطها “بخيانة داخلية” من بعض منسوبي الحزب سواء من داخل الأجهزة أو خارجها.

وأضاف محمود فى مقابلة مع قناة طيبة الفضائية من تركيا:” هذا التآمر كان له خطة شاملة”.

وتابع:” نحن في بداية الأمر صمتنا الأمر ليس خوفًا ولكن حفاظًا على أمن البلاد واستقرارها ولسنا بحزب يستخدم أي وسيلة .. نحن حزب له قيم ومبادئ ونسعى للهدف الشريف بوسيلة شريفة”.

ونفى محمود بشدة تأييدهم للنظام الحالي وقال:

” تجاوزنا ان نكون معارضة مساندة عبر مؤسساتنا كنا قد قررنا ذلك ولكن عندما تم استهدافنا قررنا منذ 2019 اننا معارضة لهذا النظام الذى افقر واذل الشعب السودانى وتركه فى جحيم لايطاق”.

وأردف : كيف نؤيد نظام يسجن قياداتنا ويصادر ممتلكات الناس بلجنة سياسية تمتلك سلطات الشرطة والقضاء والنيابة وتحبس الناس لسنوات وتجرمهم فى الاعلام

واعتبر الوثيقة الدستورية التي حلت المؤتمر الوطني الآن غير موجودة.

صحيفة السوداني