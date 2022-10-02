الطاقة تكشف عن تخفيض جديد في أسعار الوقود خلال أسبوع





كشف مدير عام إدارة الإمداد والتوزيع بوزارة الطاقة والنفط، حسين أبو القاسم، عن تخفيض جديد في أسعار الوقود سيطبق ابتداءً من منتصف الأسبوع الجاري.

وقال حسين لـ(الحراك) إن لجنة تسعيرة المشتقات ستجتمع اليوم الأحد وستقوم بحساب تكاليف استيراد الوقود الذي تستورده الشركات، بموجب ذلك ستحدد الأسعار، وأضاف بأن التسعيرة الجديدة ستكون منخفضة عن الأسعار الحالية.

وأشار حسين لوضع نظام إلكتروني جديد لمتابعة عملية نقل الوقود من المصفاة أو الموانئ إلى المستودعات، سواء أكانت المستودعات الحكومية أو التابعة لشركات الاستيراد. وقال إن الخطوة الغرض منها محاربة الفساد ومراقبة سير حركة الوقود سواء من المصفاة أو الموانئ.

وأقر بوجود فساد في عمليات نقل الوقود من المصفاة أو الموانئ بحسب تقرير المراجع القومي، وقال إن كثيراً من الأحيان تجد أن الكميات المكتوبة في الفواتير غير مطابقة للكميات التي تحملها التناكر.

الخرطوم – أحمد قسم السيد

صحيفة الحراك السياسي