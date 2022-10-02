مساعدات انسانية لـ ٥٠٠ أسرة من متضرري السيول والامطار بتندلتى





استقبل الاستاذ ناصر الاغبش المدير التنفيذي لمحلية تندلتي بمكتبه ظهر اليوم وفد منظمتي (ادرء والمجلس النرويجي للاجئين) بحضور المستشار القانوني للمحلية ومدير وحدة الريف الجنوبي وممثل مفوضية العون الانساني الاستاذ محمد مهدى .

وأوضح الاستاذ عمر فتحي رئيس وفد المجلس النرويجي للاجئين ان الهدف من الزيارة هو الوقوف على أوضاع المتاثرين من السيول والامطار بمحلية تندلتي وتقديم المساعدات لهم .

وأشار إلى تدخلاتهم بعد عمل مسح ميداني لعدد من القرى المتضررة ، وقال انهم سيقومون بتوزيع ٥٠٠ طرد لعدد ٥٠٠ اسرة لخمسة قرى بالريف الجنوبي للمحلية وهي ” قرية السكرنابة، العطيشانة ، قوز خضرة الخيرات والكلاقو ” بواقع طرد لكل أسرة .

وأضاف أن محتويات الطرد تحتوي على مواد غذائية و٢ مشمع و٢ ناموسية و٢ فرشة زائد طاقة شمسية اضافة الى ٢ جركانة مياه فارغة .

فيما ابان ممثل منظمة ادرء ان المنظمة ستقوم بتقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين للمرة الثانية مؤكدين ان الدعم سيتواصل لتغطية كل المتاثرين .

من جانبه عبر المدير التنفيذي لمحلية تندلتي الاستاذ ناصر الاغبش عن شكره لجهود المنظمتين في تقديمهم المساعدات الانسانية للمتضررين بالمحلية وقال إن حجم الخسائر كبيرة وان المتضررين محتاجين لتقديم المزيد من المساعدات الانسانية وخاصة المواد الغذائية .

وكالة سونا