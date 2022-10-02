تنفيذ أكبر حملة لإزالة الأنشطة التجارية العشوائية بمنطقة غابة السنط





تم اليوم بشارع غابة السنط بالخرطوم تنفيذ أكبر حملة لإزالة الأنشطة التجارية العشوائية التي نفذتها محلية الخرطوم بالتعاون مع جهاز حماية الاراضي وإزالة المخالفات .

وإستهدفت الحملة ترحيل أصحاب محلات بيع الأدوات الصحية الى موقع آخر جنوب السوق المحلي، فيما تمت إزالة السكن العشوائي على امتداد شاطئ النيل الأبيض المحازي لشارع الغابة .

والي الخرطوم المُكلف الأستاذ احمد عثمان حمزة وقف على عملية الازالة وأكد على أهمية تهيئة الموقع البديل وتوفير الخدمات له حتى لا يفقد أصحاب الأنشطة التجارية مصدر كسب العيش الحلال ومع ذلك فإن الموقع الجديد يعد أفضل من حيث توفر الخدمات وسعة المكان فضلا عن ذلك فإن منطقة جنوب السوق المحلي تشهد حركة تجارية نشطة.

فيما أوضح المدير التنفيذى لمحلية الخرطوم الأستاذ احمد السمانى عبدالرازق أن المحلية قامت بتجهيز ثلاثة جمولانات كبيرة لأصحاب المحلات المزالة تتوفر بها جميع الخدمات الضرورية .

وقال السماني ان الحملة تأتي لمحاربة أوكار الجريمة لان منطقة الغابة تشهد نشاط مكثف لممارسة بيع الخمور والمخدرات مما دفع لجنة أمن المحلية بإصدار أمر بإزالة المواقع التجارية والسكن العشوائي من الشريط النيلي.

وكشف عن تفاهمات مع الهيئة القومية للغابات لتحويل المنطقة لمواقع سياحية وساحات خضراء ويتوقع أن يبدأ العمل فى الموقع خلال الأيام المقبلة.

من جانبة أكد مدير جهاز حماية الأراضي وإزالة المخالفات العميد شرطة معاش الوليد محى الدين تعاون الجهاز مع المحليات لإزالة كافة التشوهات والمظاهر السالبة التى تنشط فيها الجريمة بكل انواعها .

وكشف الوليد عن إصدار انذارات لأصحاب المحلات قبل وقت كاف من البدء في أعمال الإزالة.

وكالة سونا