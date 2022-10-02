انعقاد الاجتماع الثامن لحكومة إقليم دارفور غدا بالفاشر





قال حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي ان الاجتماع الدوري الثامن لحكومة الإقليم مع ولاة ولايات دارفور والذي سيعقد يوم غدا “الإثنين“ بمدينة الفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور سيواصل النقاش حول قضايا الأمن والاستقرار وكيفية تحقيق التسويات السياسية و المصالحات الاجتماعية بجانب مناقشة كيفية تأمين حصاد الموسم الزراعي وتقديم الخدمات للمواطنين.

واضاف مناوي في تصريح صحفي بمطار الفاشر التي وصلها عصر اليوم برفقة نائبه د. محمد عيسى عليو وولاة ولايات وسط وشرق وغرب دارفور وممثل ولاية جنوب دارفور ان الاجتماع سيناقش كذلك كيفية اعداد برامج وخطط حكومة الإقليم للعام ٢٠٢٣م بالاضافة الى اية موضوعات أخرى قد تأتي ضمن أجندة الاجتماع.

الى ذلك رحب والي شمال دارفور نمر محمد عبد الرحمن بحاكم الإقليم ونائبه والولاة و الوفود المرافقة لهم مؤكدا اكتمال كافة الترتيبات لعقد الاجتماع الدوري الثامن لحكومة الإقليم مع ولاة الولايات الخمس.

ويشار الى ان الاجتماع كان مقررا له اليوم الا انه تأجل الى الغد.

وكالة سونا