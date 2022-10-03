ظل يجري تسويات مالية لأكثر من عام .. ضبط مواطن ينتحل صفة شرطي مرور ويحمل مسدساً





تمكّنت قوّة إدارة العمليات الفيدرالية، من القبض على مواطن ينتحل صفة مساعد شرطة مرور مزّيف لأكثر من عام بأم درمان.

وتم ضبط الشرطي”المزيّف” يرتدي زيّ المرور كاملاً ويحمل مسدسًا أثناء قيامه بحملة ضبط مروري بمفرده بأحد شوارع منطقة الشهداء أم درمان.

واشتبهت الفيدرالية في المتهم وأوقفته قيد التحقيق لتكتشف أنه لا علاقة له بالشرطة.

وأقرّ المتهم بانتحاله صفة رجل مرور وأنّه نفذّ عشرات الحملات بمفرده دون مشاركة منسوبي المرور، وأقرّ بأنّه ظلّ يتصيّد المركبات المخالفة بشوارع أم درمان ويقوم بتغريمهم أموالاً بحجة أنّها تسوية دون أنّ يقدّم إيصالات لهم.

صحيفة الصيحة