(الجوع) يهدد السودانيين





تواجه 48 دولة بالعالم من بينها السودان أزمة حادة في المواد الغذائية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية والتغيرات المناخية والصراعات.

وقال صندوق النقد الدولي في تقرير إن ذلك التحدي الإنساني غير المسبوق يتطلب اتخاذ إجراءات سريعة لتخفيف معاناة الذين ليس لديهم ما يكفي من الطعام وتوفير التمويل للبلدان المحتاجة.

ودعا الصندوق إلى تقديم الدعم السريع والملائم للأشخاص المعرضين لانعدام الأمن الغذائي من خلال المساعدة الإنسانية من برنامج الأغذية العالمي والمنظمات الأخرى ، إلى جانب التدابير المالية المحلية الفعالة.بجانب الحفاظ على التجارة المفتوحة وزيادة إنتاج الغذاء وتحسين التوزيع ،

ودعا المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات حاسمة لضمان توفير التمويل اللازم للتعامل مع الأزمة الحالية وتعزيز الأمن الغذائي على المدى المتوسط إلى الطويل.

صحيفة الصيحة