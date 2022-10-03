شكوى رسمية ضد المدير التنفيذي لمحلية الخرطوم





تقدمت إدارة منتجع وادي النيل بولاية الخرطوم بشكوى رسمية ضد المدير التنفيذي لمحلية الخرطوم أحمد السماني، وذلك على خلفية قيام المحلية بإجراءات قالت إنها مخالفة للقانون استهدفت المشروع الذي لم يفتتح بعد.

وتضمنت الشكوى حيثيات تتعلق بإساءة التصرف ومخالفة اللوائح والقوانين واستهداف المشروعات الاستثمارية، التي تتمتع بحماية عليا وفقاً للقانون.

وأرسلت إدارة المنتجع الشكوى لكل من وزارة شؤون مجلس الوزراء، ووزارة الاستثمار، وزارة الثقافة والإعلام والسياحة، وزارة العمل والإصلاح الإداري، وزارة الداخلية، ولاية الخرطوم، المجلس الأعلى للبيئة والترقية الحضرية والريفية وكل الجهات ذات الصلة.

ويعتبر المشروع واجهة سياحية للبلد، وأكد الرئيس التنفيذي للمنتجع أحمد الشيخ أن المنتجع يقوم بتشغيل عدد من أصحاب القدرات الخاصة ضمن إطار المسؤولية المجتمعية، مشيراً إلى أن السياسات التي تتخذها محلية الخرطوم تجاه المشاريع الاستثمارية من شأنها أن تكلف الدولة كثيراً.

الخرطوم: النذير دفع الله

صحيفة اليوم التالي