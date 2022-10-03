تفاهمات بين النقل وحكومة الخرطوم لتطوير قطار المواصلات





شدد وزير النقل المهندس هشام أحمد أبوزيد، على أهمية التنسيق بين وزارته وولاية الخرطوم لضمان تجويد خدمات النقل وزيادة عدد رحلات قطار المواصلات وتشغيل الموانئ البرية بكفاءة عالية.

جاء ذلك في الاجتماع المشترك الذي انعقد أمس، بمباني الوزارة مع والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة بجانب مدير عام وزارة التخطيط العمراني المهندس حسن عيسى والمدير العام لوزارة البنى التحتية والمواصلات المهندس كمال الدين حسن ومدير عام سكة حديد السودان المهندس وليد محمود ومديري هيئات الطرق والجسور والنقل العام والبترول والقطار المحلي للولاية.

وأوضح أبو زيد أن الوزارة تسعى لعمل شراكات ناجحة مع حكومة الولاية لاستثمار حرم هيئة السكة حديد في أنشطة تدعم موارد الهيئة وتحسين واجهات مسارات القطار داخل الولاية.

وأعلن أن وزارته استوردت (26) قطاراً جديداً لدعم أسطول النقل عبر السكة حديد لتقليل تكلفة نقل البضائع والركاب.

وأكد والي الخرطوم على أهمية التنسيق بين المستوى الاتحادي والولائي لإزالة التقاطعات التي أصبحت من أكبر معوقات العمل، مشيراً إلى الشراكة مع وزارة النقل لتشغيل القطار المحلي والاستفادة من البصات النهرية التي وفرتها حكومة الولاية لتسهم في حل مشكلة المواصلات في الوقت الراهن.

وطالب الوالي بمزيد من التعاون حتى تُكمل الولاية مشاريع الموانئ البرية في محلية أمبدة وأم درمان وبحري لتحويل حركة البصات السفرية من وسط الخرطوم إلى المناطق ذات الكثافة السكانية.

الخرطوم: أبوبكر

صحيفة اليوم التالي