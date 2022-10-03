شاهد بالفيديو.. رجل سوداني يشبه محمد طاهر أيلا بسيدنا يوسف ويخاطبه: (كنا بنبكي لغاية ما شمينا ريحة قميصك)





خاطب رجل سوداني جمع غفير من الناس الذين كانوا حضوراً خلال احتفالاً مصغراً أقيم للدكتور محمد طاهر أيلا رئيس الوزراء ووالي ولايتي البحر الأحمر والجزيرة الأسبق.

أيلا الذي يحظى بشعبية جارفة وصل إلى السودان بعد سنوات من مغادرة البلاد وحظي باستقبالات كبيرة في مسقط رأسه بمدينة بورتسودان.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد تحدث الرجل عن أيلا في حديث قصير ووصف قصته بقصة سيدنا يوسف الذي غاب والده سيدنا يعقوب عليهما السلام.

وقال الرجل مخاطباً الحضور الذي كان من ضمنه المحتفى به : “في حضرة جلالك يطيب الجلوس” وتابع: (نحنا كنا بنبكي لغاية ما شمينا ريحة قميصك).

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فقد شبه الرجل دكتور أيلا بسيدنا يوسف معبراً عن سعادته برؤيته, ومتسائلاً بأيهما نفرح بعودة أيلا أم بلمة أهل السودان؟.

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين