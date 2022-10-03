الإعلان رسمياً عن طي الخلافات بين قبيلتين بالخرطوم





تم مساء أمس، الإعلان رسمياً عن طي الخلافات نهائياً بين قبيلتي الجموعية والهواوير بالريف الشمالي لمحلية كرري وتجاوز كافة الأحداث التي شهدتها المنطقة.

واحتشدت قيادات الجموعية في إحتفال جماهيري بمنطقة السروراب بمشاركة والي الخرطوم المُكلف أحمد عثمان حمزة بحضور المدير التنفيذي لمحلية كرري وممثلين عن المنطقة العسكرية المركزية وشرطة الولاية وجهاز المخابرات العامة والنيابة العامة ومنطقة وادى سيدنا العسكرية.

وأكد والي الخرطوم، حرص الدولة على تحقيق التنمية المستدامة في المناطق الريفية باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد القومي، وتساهم في تحقيق الوفرة من المنتجات الزراعية والحيوانية، ويتطلب ذلك أن تعمل الدولة على تحقيق الاستقرار المجتمعي والتعايش السلمي بين مكونات مجتمع الريف.

ودعا الوالي أبناء الريف إلى تعزيز الترابط والقبول بالآخر حتى يستقر الريف من أجل أحداث تنمية مستدامة تعمل على تطوير المشاريع الخدمية، وأشاد بجهود لجنة الصلح بين الجموعية والهواوير وقيادة وأعيان الريف الذين بذلوا جهوداً مقدرة لاحتواء الخلاف وإخماد الفتنة التي كادت أن تعصف بمجتمع الريف المتماسك.

من جانبه، قال مك الجموعية المك غانم الطيب، إن الهدف من الاحتفال لم الشمل وطي الخلاف إلى الأبد لكي يتوجّه مواطن الريف للإنتاج دون الالتفات إلى الشائعات التي من شأنها إشعال نار الفتنة.

وامتدح غانم إسهامات والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة والولاة السابقين وقيادات الطرق الصوفية الذي بذلوا جهوداً مقدرةً لحل الخلاف بين الجموعية والهواوير.

صحيفة الصيحة