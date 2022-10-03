“البرهان” يقطع وعدًا بشأن”الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون”





يؤكّد البزعي أنّ رئيس مجلس السيادة وعد بحل كافة مشاكل الهيئة بما في ذلك التراكم الوظيفي والإسراع في إصدار القانون الخاص بالهيئة.

وجّه رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، بإطلاق البثّ الرسمي لقناة السودان الإخبارية وقناة الثقافة والتراث، واعدًا في الوقت ذاته، بإنهاء كافة مشاكل الهيئة من تراكمٍ وظيفي وإصدار قانون خاص بها.

والأثنين، التقى البرهان المدير العام للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون إبراهيم البزعي.

وقال إبراهيم البزعي في تصريحات صحفية، الأثنين، إنّه قدّم تنويرًا شاملاً لرئيس مجلس السيادة حول سير الأداء بالهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون والجهود المبذولة لحل كافة مشاكل العاملين بما يحقق الرضا الوظيفي.

وأشار إلى أنّ أطلع البرهان على مصفوفة مشروعات الهيئة والتي تشتمل على تحديث غرف البث والاستديوهات والمنصة الرقمية الجديدة.

وأضاف” البرهان أكّد أهميّة الحفاظ على التراث المرئي والمسموع وقال إنّ مكتبة الإذاعة والتلفزيون تمثّل ذاكرة الأمة السودانية ولذلك وجب الاهتمام بها على المستوى القومي”.

باج نيوز