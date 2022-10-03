مكاسب أسعار النفط تصعد بمؤشرات الأسهم الخليجية





ارتفعت معظم أسواق الأسهم الخليجية في التداولات، الاثنين، مع صعود أسعار النفط قبيل اجتماع مجموعة أوبك+، لكن المؤشر السعودي تفوق في الأداء على نظرائه في المنطقة.

وقفزت أسعار النفط الخام، وهي محفز رئيسي للأسواق المالية في الخليج، بنحو 4 دولارات، في الوقت الذي تدرس فيه أوبك+ خفض الإنتاج بما يزيد على مليون برميل يوميا لدعم الأسعار، وهو ما سيكون أكبر خفض للإنتاج منذ انتشار وباء كورونا.

وتراجعت أسعار الخام لأربعة أشهر متتالية منذ يونيو، بعد أن أضرت إغلاقات كوفيد-19 في الصين بالطلب، بينما أثر ارتفاع معدلات الفائدة وارتفاع الدولار الأميركي على الأسواق المالية العالمية.

وصعد المؤشر السعودي بنسبة 1.1 بالمئة مدعوما بارتفاع نسبته 3 بالمئة لسهم شركة رتال للتطوير العمراني، وزيادة بنسبة 3.5 بالمئة لسهم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية.

العربيه نت