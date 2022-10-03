ارتفاع الذهب مع تراجع الدولار والفضة تقفز 7 %





ارتفعت أسعار الذهب بما يزيد على 1 % اليوم الاثنين، في أعلى صعود منذ ما يزيد على أسبوع، بسبب تراجع الدولار وعائدات سندات الخزانة الأمريكية، في حين قفزت الفضة بفعل الطلب القوي عليها لتتجه إلى تحقيق أعلى مكسب يومي لها منذ فبراير من العام الماضي.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.7 % إلى 1687.99 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1450 بتوقيت جرينتش، وهو أعلى مستوى منذ 22 سبتمبر.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.5 % إلى 1696.70 دولاراً.

وقفز سعر الفضة 7.6 % إلى 20.44 دولاراً للأوقية.

وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام 6 عملات رئيسية، ما جعل سعر الذهب المقوم بالدولار أقل تكلفة للمشترين في الخارج. كما انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى خلال أسبوع، مما دعم أيضاً الطلب على الذهب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، قفز سعر البلاديوم 4.2 % إلى 2248.15 دولاراً، والبلاتين 4.5 % إلى 897.49 دولاراً للأوقية.

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