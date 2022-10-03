لجنة المفقودين تتوقّع إصدار النائب العام قرارات تنهي تكدُّس الجثث بالمشارح





توقّع رئيس لجنة التحقيق في الأشخاص المفقودين قسريًا الطيب العباس، إصدار النائب العام لقرارات جديدة لإنهاء أزمة تكدُّس الجُثث في المشارح، مؤكداً تفهم النيابة العامة “للمطالب التي دفعت بها اللجنة حول الإجراءات اللازمة للتعامل مع تكدُّس الجُثث في المشارح الحكومية”.

وأوضح العباس بحسب (الترا سودان) اليوم، أن اللجنة عقدت اجتماعًا مع النائب العام أمس الأول وأبلغته بضرورة اتّباع المعايير الفنية والقانونية لدفن الجثث المُكدّسة في المشارح. وقال العباس إن النائب العام تفهّم المطالب المتعلقة بضرورة الاستعانة بفريق دولي متخصص في علم التشريح، مضيفًا أنه يتوقّع صدور قرارات جديدة من النيابة العامة في اتّجاه إنهاء الأزمة. وقال العباس إنّ مُنظّمات دولية وأفريقية أشادت بعمل لجنة التحقيق في الأشخاص المفقودين قسريًا، مؤكدًا استمرار عمل اللجنة والتنسيق مع جميع الأطراف المعنية بهذا الملف.

صحيفة الصيحة