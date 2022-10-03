المالية: موازنة 2023 تهدف إلى توسيع المظلة الضريبية ومكافحة التهرب الجمركي





أكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي جبريل إبراهيم أهمية بناء موازنة شفافة ذات موارد حقيقية واقعية و تنموية.

كما أكّد جبريل خلال لدى اجتماعه باللجنة العليا لموازنة العام ٢٠٢٣ على أهمية تطبيق الرقمنة التي من شأنها زيادة الإيرادات و التحكم في الأرقام و الاستفادة من الزمن و تقليل الترهل الإداري مما يُسهِّل لجهات صُنع القرار في الدولة إتخاذ القرار.

و دعا لأن تكون الموازنة شفافة و مطروحة للعامة حتى يتعرف المواطن على تفاصيل الموازنة و التي تعتبر حق من حقوقه موجهاً أعضاء اللجنة العليا للموارنة لتوضيح بنود الموازنة عبر الأجهزة الاعلامية متى ما أكتملت.

وأشار جبريل إلى أن الموازنة سيتم إجازتها في منتصف ديسمبر بعد مناقشتها و سوف يتم العمل بها على كافة المستويات في يناير من العام ٢٠٢٣.

وبحسب وزارة المالية فإن موازنة العام ٢٠٢٣ تهدف إلى الإصلاح الاقتصادي والهيكلي وتحريك الموارد وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتحول الرقمي وتوسيع المظلة الضريبية ومكافحة التهرب الجمركي .

باج نيوز