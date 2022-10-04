هيئة الطب العدلي بالخرطوم تؤكد استقلاليتها وحيادها في عملها





اعلنت هيئة الطب العدلى بالخرطوم استقلاليتها وحيادها في عملها و اكدت ان المجلس الاستشاري للطب العدلي ليس له سلطات على الهيئة باعتبار ان دوره ينحصر في كونه مجلس إستشاري لوزير الصحة الإتحادي. وشددت الهيئة في تعميم صحفي ان الحاكمية في إدارة المشارح بولاية الخرطوم لإدارة هيئة الطب العدلي بوزارة الصحة بالولاية ولا احد غيرها يصدر قرارا يخص عمل المشارح كإغلاقها او اى امر ادارى آخر ، كما اكدت الهيئة وقوفها مع قضية المفقودين وتضامنها الكامل مع اسر المفقودين والشهداء اضافة الى التزامها التام بالعمل على حل قضية المفقودين والجثث المتكدسة بالمشارح بمهنية تامة بما يرضي اصحاب المصلحة مشيرة الى عدم ممانعتها في استجلاب خبراء من الخارج للعمل فى التشريح والاستعراف على جثث مجهولي الهوية.

الخرطوم: شذى الشيخ

صحيفة الجريدة