مناوي: ظللنا ننتظر بقية القوات لإضافتهم في القوات المشتركة





قال حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي إن الأهل في دارفور ينتظرون توزيع القوات المشتركة لحفظ السلام.وأوضح مناوي في تدوينة على فيسبوك: نحن كأصحاب عملية سلمية كنا قد جمعنا القوة العسكرية المطلوبة ممن تم تخريجهم قبل ثلاثة أشهر من الآن.

وأضاف: ظللنا ننتظر بقية القوات من الجيش والدعم السريع والشرطة لإضافتهم حتى تكتمل القوة وتصبح قوة مشتركة كما نصت عليها الاتفاقية وتمارس مهامها، لأن الأهل في إقليم دارفور استبشروا بهذه الخطوة منذ بدايات الموسم الزراعي والآن هم يأملون أن تتحرك هذه القوة المشتركة لحفظ السلام والأمن وبسط هيبة الدولة.

ووجه مناوي رسالة لرئيس بعثة يونيتامس والمنظمات الإنسانية قائلاً: يجب دعم هذه الخطوة وما يليها من ترتيبات لبناء سلام فعلي والوقوف معنا حتي نستطيع إخراج الإقليم من وحل الحروب إلى ساحة التنمية والاستقرار وهذا لن يأتي إلا بعد أن تجتمع هذه القوات في مكان واحد تحت إدارة واحدة وتلبي نداء الوطن والمواطن.

صحيفة الجريدة