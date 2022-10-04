بينها شركات كبيرة .. إلغاء شهادات المُشغل الجوي لـ(43) شركة طيران





كشفت سلطة الطيران المدني السودانية، عن إلغاء شهادات المُشغل الجوي لـ(43) شركة طيران خلال فترات متفاوتة، وأوضحت أنها أرسلت خطابات للشركات ولم يتم استلامها لعدم وجود عناوين ومقار.

وقالت إن الشركات المذكورة لم تعُد تحمل شهادات مُشغل.

والشركات التي فقدت شهادة المُشغل حسب الطيران المدني هي تاجوج، صلبا، ترانس اربيان، يونايتد اربيان، ساسكو، فارناس، قو اير، هادسون، جوبا كارقو، مارسيلاند، ميد اير، نايل سفاري، ابابيل، المجرة، المجال وغيرها.

صحيفة الصيحة