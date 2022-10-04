محكمة بعطبرة تبرئ عناصر الأمن المتهمين بقتل الشهيد طارق





واصلت محاكم سلطة الانقلاب، إصدار احكامها المثيرة للجدل بتبرئة منسوبي أجهزة أمن النظام المباد، في أكثر القضايا وضوحا وهي قتل شهداء ثورة ديسمبر رغم توفر الأدلة وادانتهم من محاكم الموضوع، واعتبر خبراء قانونيون ان ما يحدث عار كبير للقضاء السوداني. وفي السياق أصدر قاضي محكمة عطبرة الجنائية، ووسط حشد كبير من لجان المقاومة بمدينة عطبرة، وأهل الشهيد طارق احمد الطالب بكلية الهندسة، قرارا ببراءة ثلاثة عناصر من جهاز الأمن والمخابرات، المتهمين بقتل الشهيد طارق احمد علي في يوم ٢١ دبسمبر ٢٠١٨، وهو طالب بكلية الهندسة بجامعة وادي النيل ومن أبناء منطقة العبيدية.

صحيفة الجريدة