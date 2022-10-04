السودان .. الطاقة تعلن أسعار جديدة للوقود





اعلنت وزارة الطاقة والنفط تعديل اسعار المنتجات البترولية، اعتباراً من اليوم ليكون سعر البيع بمحطات الخدمة البترولية علي النحو التالي :

– البنزين (522) جنيه لللتر

– الجازاويل (672) جنيه لللتر

شاملة رسم الولاية (2 جنيه /اللتر)

وأكدت الوزارة في تصريح صحفي التزامها بالخط الخدمي لمصلحة المواطن، وطمأنت المواطنين بتوفر جميع المنتجات البترولية بصورة مستقرة.

وقالت إن مراجعة الاسعار الشهرية تتم حسب الاسعار العالمية للمنتجات البترولية وتكلفة الانتاج المحلي ، وأضافت “وبناءاً على المراجعة الشهرية للاسعاري تم التسعير على متوسط الاسعار العالمية حسب تاريخ التسعير”.

الخرطوم _ رشا التوم

صحيفة الصيحة