المؤبد لخمسيني أدين بـالاتجار في الحبوب المخدِّرة بشرق النيل





أصدرت محكمة مكافحة الإرهاب (2) اليوم، حكماً بالسجن المؤبد (20) عاماً، في مواجهة خمسيني أدين بالاتجار في (1000) حبة ترامدول مخدرة، إبان ضبطه في كمين محكم بإحدى مناطق شرق النيل .

وأدانت محكمة مكافحة الإرهاب (2) المدان بالاتجار بالمخدرات لمخالفته نص المادة (15/1) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1994م، فيما أمرت المحكمة برئاسة القاضي محمد سرالختم، بإبادة المعروضات الحبوب المخدرة، وفرضت المحكمة غرامة مالية فى مواجهة المدان قدرها (500) ألف جنيه .

وأشارت المحكمة في قرارها إلى أنها قررت سجن المدان من تاريخ دخوله الحراسة في 4 يونيو 2022م .

فيما سمحت المحكمة لطرفي الدعوى اتهام ودفاع بالإطلاع على حيثيات قرارها حول إدانة المدان في القضية توطئة لتقديم استئناف حوله أو عدمه .

وبحسب الاتهام فإن السلطات بشرق النيل وردت إليها معلومات تفيد بأن المدان يروِّج المخدرات بمنطقة عد بابكر شرق النيل، وأشارت المعلومات إلى أنه تم رصد المتهم ومتابعته ونصب كمين محكم له وإرسال مصدر أوهمه بشراء حبوب مخدرة منه بملايين الجينهات، ونبَّهت المعلومات إلى أنه وبعد اتفاق المصدر مع المدان بموعد تسليم الحبوب واستلامه الأموال مقابلها تم القبض عليه وقتها وبحوزته معروضات البلاغ إلى جانب مبلغ مالي تم ترقيمه من النيابة المختصة، ليتم تحرير بلاغ ضده بالواقعة وإخضاعه للتحقيق وباكتماله أحيل للقضاء الذي قضى بإدانته بالسجن (20) عاماً.

الخرطوم- محمد موسى

صحيفة الصيحة