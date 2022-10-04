محاولة قتل مقيم سوداني على يد سعودي وإصابته بـ 3 طلقات نارية بـ “مكة”





علمت المرصد عن قيام ، مواطن أربعيني، بمحاولة قتل مقيم من الجنسية السودانية وإصابته بطلق ناري في بطنه وقدمه في مكة.

وأوضحت المصادر، أن المواطن، سبق وهدد المقيم السوداني بقتله، قبل شهرين إثر خلافات سابقة، وأنه تم التنازل عن محضر التهديد في القسم بعد أن تم الصلح.

وأشارت المصادر إلى أن المجني عليه، أصيب بطلقتين في بطنه، وطلقة في رجله، وتم إسعافه ونقله إلى المستشفى، ولا يزال منومًا تحت الرعاية الطبية.

وكان الجاني قد أحيل للتحقيق بمركز شرطة العزيزية والنيابة العامة بحكم الاختصاص، وذلك بعد إلقاء القبض عليه وبحوزته المسدس، كما تم العثور على 4 فوارغ من الرصاص في موقع الجريمة.

صحيفة المرصد