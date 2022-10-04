بسبب الامطار توقعات بتعرض ”20″ ألف مزارع للمساءلة القانونية بالجزيرة





قال رئيس مبادرة مزارعي الجزيرة والمناقل سفيان النعمة ، إن السيول والأمطار التي ضربت هذه المناطق أحدثت أضراراً على نطاق واسع بلغ آثارها خروج “130” ألف فدان من الإنتاج، بعد تكلفة تجهيز المساحات للعملية الزراعية من حراثة وسماد وبعد نمو المحاصيل.

ونوه ،إلى أن التكلفة التي تقدر بمئات المليارات مولت من البنك الزراعي ومؤسسات التمويل الأصغر، ومن المقرر سدادها في ديسمبر المقبل مما سيعرض “20” ألف من المزارعين للمساءلة القانونية لعدم قدرتهم على سداد التزاماتهم المالية لمؤسسات التمويل المختلفة نتيجة فشل الموسم الزراعي بسبب السيول والأمطار الأخيرة، الأمر الذي أدى لقيام المبادرة.

وكشف النعمة في مؤتمر صحفي بوكالة السودان للأنباء أمس “الاثنين “، عن نتائج اللقاءات التي قادتها المبادرة مع الجهات ذات الصلة، إبتداء من محافظ المشروع ، والوالي الذي اعتبره راعياً للمبادرة، بجانب وزير الري الاتحادي وناقش اللقاء إعفاء رسوم الري للمساحات التي تضررت بشكل جزئي، إضافة لاجتماع بوزير الزراعة والغابات ،وتعرض اللقاء للمعالجات المقترحة خاصة كيفية الاستفادة من المنظمات الدولية التي تعنى بمجال الزراعة مثل بنك التنمية الأفريقي، ومنظمة الأغذية والزراعة العالمية (الفاو)، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية.

و أكد الوزير المكلف للمبادرة أن الوزارة ستتبنى الرؤى مع الجهات ذات الصلة.

وأشار إلى أن المبادرة ناقشت مع وزير المالية كيفية الاستفادة من الوزارة فيما يخص شركات التمويل الأصغر وشركات التأمين الزراعي، حيث شكلت المبادرة آلية للاجتماع مع شركات التأمين والتمويل تهدف لأخذ أموال فائض التأمين لمعالجة ديون المزارعين المتضررين، والاستفادة كذلك من المسؤولية المجتمعية لشركات التأمين للدعم المباشر للمزارعين المتأثرين بمشروع الجزيرة بأقسامه المختلفة.

ونبه سفيان ، إلى أن الهدف من الاجتماع مع شركات التمويل بحث كيفية إعفاء المزارعين من الديون حتى يتمكنوا من الدخول في موسم زراعي جديد، وكذلك ناقش اللقاء تمويل الموسم الشتوي حيث أنه وبناء على خروج مساحات من الموسم الصيفي يجب أن يمول أصحاب هذه المساحات في الموسم القادم بمنحهم التقاوي وسماد اليوريا مجانا من وزارة المالية وذلك للمنافع المتبادلة بين مشروع الجزيرة ووزارة المالية حيث تقدر إيرادات المشروع للوزارة بـ “87 “مليار من موسم زراعي واحد.

صحيفة اليوم التالي