إبادة (50) طناً من السلع الفاسدة بالخرطوم





أبادت هيئة المواصفات والمقاييس بولاية الخرطوم، نحو (50) طناً من المواد الغذائية الفاسدة والمنتهية الصلاحية، وذلك بمكب النفايات بمدينة أم درمان.

وقال مدير المواصفات، د.عوض الكريم الحاج، إن السلع المبادة جاءت نتيجة التفتيش الدوري الخدمي عبر اتيام تضم الجهات ذات الصلة بغرض مراجعة فترات الصلاحية وتطبيق المواصفات.

وشدد عوَض الكريم على ضرورة حرص المستهلكين على قراءة تاريخ الإنتاج والانتهاء للسلع والمنتجات وذلك حافظاً على صحتهم وسلامتهم.

وأمن على التعاون المستمر والمثمر مع نيابة ومباحث حماية المستهلك بالولاية في إجراءات الحجز والتفتيش للمحال التجارية والخدمات والإبادة.

صحيفة السوداني