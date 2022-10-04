تفجر الأوضاع بولاية النيل الابيض وسقوط قتيل





تصاعدت حدة التوترات بين سكان مناطق المجتمع المضيف لمعسكرات اللاجئيين الجنوبيين بمحلية الجبلين واللاجئيين بالمعسكرات، وذلك على خلفية مقتل أحد المواطنين من سكان منطقة دبة بوسم وهي إحدى قرى المجتمع المضيف.

وإتخذت لجنة أمن محلية الجبلين برئاسة حسين محمد الراجل المدير التنفيذي لمحلية الجبلين إجراءات أمنية عاجلة بإرسال قوة أمنية إلى موقع الأحداث لضبط الأمن والحد من وقوع إشتباكات بين المواطنين واللاجئيين، كما إتخذت اللجنة الأمنية قراراً بإغلاق الأسواق بالمعسكرات لحين هدوء الأوضاع.

وقال العمدة عمارة فرح الدور بحسب (سونا) إن معسكرات اللاجئيين الجنوبيين أصبحت تمثل مهدداً لهم بشكل كبير ، وأضاف أن قرارهم بالإجماع كسكان مجتمع مضيف لهذه المعسكرات هو ترحيل وإبعاد هذه المعسكرات من هذه المنطقة.

وأشار إلى أنهم استضافوا هؤلاء اللاجئيين الجنوبيين منذ عدة سنوات ومنحوهم الأرض مراعاة لظروفهم الإنسانية والحرب التي شردتهم من دولة جنوب السودان ولكن في الأونة الأخيرة ظلت المعسكرات تمثل مهدداً أمنياً وأخلاقياً لهم ووصلت لمرحلة قتل أحد أبنائهم ، وطالب العمدة عمارة السلطات الأمنية بالجبلين وولاية النيل الأبيض بضرورة ترحيل هذه المعسكرات منعاً لأي إحتكاكات قد تحدث لاحقاً بين المواطنين واللاجئيين بالمعسكرات.

صحيفة الصيحة