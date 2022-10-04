“أيلا” يترأس اجتماعاً لمجلس نظارات البجا





كشف مقرر المجلس الأعلى لنظارات البجا، عبد الله أوبشار، عن تلقيهم طلباً من مجلس السيادة، بشأن اختيار شخصية من شرق السودان، ليتم تعيينه في مجلس السيادة ممثلاَ للإقليم الشرقي.

وقال أوبشار لـ(الحراك): هنالك أصوات داخل المجلس تطالب بترشيح أيلا، وأضاف: بالتالي لا أستبعد أن يدفع مجلس البجا برئيس الوزراء الأسبق محمد الطاهر أيلا لشغل منصب عضو بـ”السيادي” ممثلاً للإقليم الشرقي.

وأعلن أوبشار عن إبلاغ المجلس لـ”أيلا” لترأس اجتماع المجلس المزمع انعقاده في بحر الأسبوع الجاري، بهدف مناقشة الخلافات والصراعات التي يعاني منها المجلس ـ على جد قوله، ودعا بتجاوز أخطاء الماضي، وقال إنهم لن يقفوا أمام القضاء إذا ثبت تورط أيلا في قضايا “الفساد” خلال عمله بحكومة النظام البائد.

وفي سياق آخر عزا مقرر المجلس عودة أيلا لعدم وجود رؤية توافقية من قبل قوى إعلان الحرية والتغيير بمختلف مكوناتها.

الخرطوم ـ أحمد قسم السيد

صحيفة الحراك السياسي