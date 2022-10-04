برمة ناصر على الحرية والتغيير تقديم تنازلات والجلوس مع المكون العسكري





شدد رئيس حزب الأمة القومي، فضل الله برمة ناصر، على ضرورة أن تقدم قوى الحرية والتغيير تنازلات، وأن تجلس مع المكون العسكري.

وقال برمة لـ(السوداني) إن الحل معقود في العملية السياسية والتوافق الوطني، وذلك بإعمال صوت العقل لحماية البلادوالمصلحة العامة والحد من دخولها في متاهات.

وجدد برمة ناصر إشادته بتصريحات سابقة لنائب رئيس مجلس السيادة، الفريق أول حميدتي، المتعلقة بوجوب تقديم تنازلات من جميع الأطراف للتوصل إلى حل لأزمة البلاد، بعد تنازل العسكريين بانسحابهم من العملية السياسية.

صحيفة السوداني