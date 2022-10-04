السودان يعبر عن شكره للرئيس المصرى لتوفيق أوضاع السودانيين بمصر





أعربت وزارة الخارجية عن فائق شكرها وتقديرها لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة على قراره الخاص بتمديد فترة توفيق الأوضاع الهجرية للسودانيين بجمهورية مصر العربية لستة أشهر أخرى , وذلك إمتداداً لفترة السماح الأولى التي إمتدت منذ مارس الماضي حتى سبتمبر من العام الحالي. واشارت وزارة الخارجية في منشور صحفي الي إن القرار يؤكد أزلية العلاقات التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين . وأكدت الخارجية عزم القيادة السودانية وحرصها على دعم العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات خدمة للمصالح العليا للشعبين الشقيقين.

وكالة سونا