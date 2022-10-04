الجيش يكذّب مناوي





نفى الناطق الرسمي بإسم القوات المسلحة العميد نبيل عبد الله، تصريحات حاكم إقليم دارفور التي قال فيها إن الدعم السريع والشرطة والجيش لم يلتحقوا بقوة حماية المدنيين في الإقليم قائلاً إن الحركات هي المسؤولة عن التأخير.

وقال العميد نبيل بحسب (سودان تربيون) اليوم “إن ما أورده مناوي غير صحيح، وأن قوة حماية المدنيين مكونة من أعداد محددة من الجيش والشرطة والدعم السريع وقوات حركات اتفاق جوبا التي يتم اكمال تدريبها في معسكرات خاصة بالجيش”.

وأوضح أن مكونات القوة من جانب القوات الحكومية تشكلت وجاهزة منذ أمد بعيد وضباطها تولوا بالتنسيق مع لجنة إطلاق النار الدائم تدريب الدفعة الأولى من قوات الحركات المسلحة حتى تم تخريجها خلال الأشهر القليلة الماضية وأضاف بقوله “الان القوة تحت اشرافهم”.

وحمّل العميد نبيل الحركات المسلحة مسؤولية عدم اكتمال النسبة المطلوبة من القوة الأمنية الخاصة لبطئها الشديد في جمع قواتها في نقاط التجميع والإرتكاز توطئة لإكمال الإجراءات والتدريب.

وأكد حرص الجيش على إكمال وتنفيذ الترتيبات الأمنية من أي جهة أخرى لادراكه تمامًا السيناريوهات المقلقة التي يمكن أن يسببها تعدد التنظيمات المسلحة ومدى خطورتها على الأمن القومي في السودان.

صحيفة الصيحة