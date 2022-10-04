ترك يرد على وجدي صالح





رد الناظر محمد الأمين ترك، على تصريحات القيادي بقوى الحرية والتغيير وجدي صالح، حول عودة النظام السابق- في إشارة إلى عودة رئيس الوزراء السابق محمد طاهر إيلا.

وتحدث ترك لـ(الصيحة) عبر الهاتف من سنكات خلال الاحتفال الذي أقامته نظارة الهدندوة استقبالا لـ”إيلا” اليوم، وقال: “رسالتي لوجدي صالح رداً على إدعاءاته بعودة النظام السابق نقول له بأن إيلا بين أهله وفي وطنه إن كنت تريده مرحباً بك وما مورس قبل 25 اكتوبر من تخويف وتخوين لن يعود مجدداً إلا على أجسادنا”.

وشدد ترك على أن إيلا لم يهرب من ملاحقه بل غادر البلاد للاستجمام وعودته تستحق الاستقبال، وأضاف بأن إيلا كان رجلاً يشار إليه بالنزاهة ولم يشوّه سمعته عندما كان بالسلطة- حسب تعبيره.

صحيفة الصيحة