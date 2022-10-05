سقوط طائرة مروحية على متنها 7 ركاب





سقطت طائرة مروحية تتبع لبرنامج الغذاء العالمي في إحدي المزارع على متنها (7) اشخاص بينهم أجنبيان

وقال المدير التنفيذي لمحلية كرينك ناصر الزين إن مروحية تتبع لبرنامج الغذاء العالمي سقطت في منطقة “ازرني” التابعة لمحلية كرينك دون إصابات تذكر لدى الركاب،لافتاً أن الركاب تم نقلهم إلى الجنينة بسيارة إسعاف وإن حالتهم مستقرة.

وقال مدير إدارة المنظمات بمفوصية العون الإنساني بولاية غرب دارفور محمد خليل، بحسب دارفور 24 إن المروحية هبطت اضطرارياً في إحدى المزارع بمنطقة “ازرني” شرقي مطار الجنينة. وأشار إلى أنه لا توجد إصابات وسط ركاب الطائرة سوى إصابة خفيفة لكابتن المروحية.

صحيفة الصيحة