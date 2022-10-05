ولاية الخرطوم تدشن سلة قوت العاملين وتفتتح أكبر سوق للسلع





دشَّن والي ولاية الخرطوم أحمد عثمان حمزة، مشروع سلة قوت العاملين بمؤسسات الولاية والتي نفذتها شركة الخرطوم للأمن الغذائي ضمن سلسلة جهود حكومة ولاية الخرطوم لتوفير السلع بأسعار المنتج،

وأعلن الوالي أن حكومته ماضية في إنفاذ سياستها الرامية لتوفير السلع الاستهلاكية للمواطن بأسعار التكلفة عبر منافذ الشركة بالمحليات، وكشف حمزة عن الإعداد لافتتاح أكبر مجمع تجاري لجمعية الشباب المنتج لبيع السلع، فضلاً عن افتتاح منافذ بيع جديدة بوحدات الولاية.

مدير شركة الخرطوم للأمن الغذائي الأستاذة انتصار دلدوم، أوضحت أن سلة العاملين تحتوي على (١٢) صنفاً، تمثل السلع الأساسية والضرورية بأقساط تصل إلى ثلاثة أشهر.

وأوضحت أن الشركة تعمل على توفير السلع للعاملين بوحدات الولاية المختلفة فضلاً عن دخول الشركة كوكيل لتوفير غاز الطهي بمحليات الولاية.

صحيفة الصيحة