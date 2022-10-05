أولياء أمور: إدارة مدرسة طلبت منا صيانتها بكلفة (18) مليون جنيه





قال أولياء أمور، إن إدارة مدرسة العاشرة الثورة بنات طالبتهم بتسديد (30) ألف جنيه، لكل تلميذة بالمدرسة لإجراء صيانات بالمدرسة، وذكروا أنهم في الرابع والعشرين من سبتمبر الماضي، قاموا بطواف بمدرسة العاشرة الثورة، للوقوف على بيئتها إلا أنها كانت مجففة و مهجورة منذ أكثر من 8 سنوات، وتنعدم فيها أدنى مقومات الحياة الدراسية، وذكروا في حديثهم لـ (الصيحة) أن إدارة المدرسة فرضت عليهم رسوماً لتسيير المدرسة ومبلغ (30) ألف جنيه، لكل تلميذة والبالغ عددهن (270) تلميذة، ليصل جملة المبلغ إلى أكثر من (8) ملايين جنيه، هي فقط مصاريف تسيير فقط، على أن يدفع أولياء الأمور -أيضاً- مبلغ (50) ألف جنيه، رسوم صيانة وتأهيل للفصول ودورات المياه، وقالوا إن التكلفة المبدئية تبلغ (18) مليون جنيه، يتحمَّلها أولياء الأمور ومن الصعوبة تجميع المبلغ والشروع في الصيانة مع بدء العام الدراسي، وطالب أولياء الأمور بضرورة استضافة التلميذات بمدرسة النيل حتى تتم إجراءات صيانة مدرسة العاشرة حتى لا تتضرَّر التلميذات .

الخرطوم- أم بلة

صحيفة الصيحة