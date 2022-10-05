مرض غريب يثير الهلع بولاية سودانية





شكا عدد من السكان بمنطقة “المرايا” بمحلية الردوم 360 كبلو متر جنوبي مدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور من ظهور حالات حساسية تصيب الجسم بتقرحات وتسبب الآلام وحمى.

وقالت مصادر طبية لدارفور24 إن “11” من السكان أصيبوا بهذه الحساسية.

وتعد محلية الردوم واحدة من المناطق التي تنشط فيها عمليات التعدين عن الذهب، التي يستخدم فيها مواد الزئبق والسيانيد لاستخلاص الذهب، وهي مواد مضرة بصحة الإنسان.

وناشد سكان منطقة “المراية” وزارة الصحة بالتدخل العاجل بإرسال فرق طبية للتقصي، لمعرفة هذه الحساسيات، وقالوا إن الحالات في ازدياد مستمر ما لم يتم احتوائها.

صحيفة الصيحة