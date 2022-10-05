الطرق تتحدى: لن نتراجع عن زيادة رسوم العبور





قال نائب مدير السلامة المرورية والموازين بوزارة الطرق والجسور الهادي حسين ان الزيادة في رسوم عبور الطرق القومية هي زيادة طبيعية وهنالك تهويل للأمر، مبينا ان هنالك كثير من الشركات تقبلت الامر بصدر رحب وحركة عبور الشاحنات من والى بورتسودان تتم بشكل طبيعي ورضى تام.

واشار في حديثه لبرنامج {كالاتي} بقناة النيل الازرق إلى ان سعر ترحيل الطن الواحد من بورتسودان الى الخرطوم ارتفع من الف جنيه الى اكثر من 25 الف جنيه، مبينا ان رسوم العبور قليلة مقارنة مع هذه الزيادة وتعادل سعر ترحيل طن واحد، موضحا ان الحمولة القانونية المسموح بها هي 56 طن كحد اقصى عبر قانون رسمي الغرض منه الحفاظ على شبكة الطرق المنهارة، وقال ان رسوم عبور العربات الصغيرة من بورتسودان الى الخرطوم مثلا كانت تبلغ 560 جنيه والان 3.720 فقط ولا تقارن بتذكرة راكب واحد، مؤكدا مضيهم في القرار وعدم التراجع عنه إطلاقا وهذه الرسوم تذهب لصيانة الطرق، مشيرا الى ان صيانة كيلو متر واحد من الطريق يحتاج الى 150 مليون جنيه سوداني .

صحيفة الصيحة