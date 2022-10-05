اللجنة العليا لعطاءات الطرق القومية تعقد اجتماعها الأول





عقدت اللجنة العليا لعطاءات الطرق القومية اجتماعا ظهراليوم بمجلس الوزراء برئاسة وزيرالحكم الاتحادي المهندس محمد كورتكيلا صالح والذي أوضح في تصريح صحفي ان عمل اللجنة يختص بدراسة ومعالجة التصدعات التي لحقت بالطرق القومية بالبلاد في الفترة الماضية بجانب الاشراف الفني على عطاءات بناء شبكة الطرق القومية بالسودان بنظام البوت. وأوضح وزير ديوان الحكم الاتحادي ان الاجتماع امن على ضرورة تحديد نطاق ومراحل الإشراف على العطاءات الخاصة ببناء شبكة الطرق القومية بالبلاد وتحديد اطوال وعدد الطرق القومية المستهدفة ومواقعها ، فضلا عن تكوين لجان فرعية من المختصين بالمركز والولايات لمساعدة اللجنة في تنفيذ مهامها.

وكالة سونا